Gypsy is vanaf 30 juni te zien bij Netflix

Naomi Watts (The Ring, King Kong) komt naar Netflix. Bekijk de Britse actrice in de eerste teaser voor Gypsy.

Watts is in de psychologische thrillerserie te zien als Jean Holloway, een psychiater in New York die een op het eerste gezicht perfect leven leidt met haar man Michael, gespeeld door Billy Crudup (vanaf volgende week te zien in Alien: Covenant ). Ze begint echter steeds vaker persoonlijke relaties aan te gaan met de mensen in de levens van haar patiënten, waardoor de grens tussen haar eigen fantasieën en haar professionele loopbaan meer en meer begint te vervagen. Bedenker Lisa Rubin maakt met de serie haar televisiedebuut. Enkele afleveringen van Gypsy werden geregisseerd door Sam Taylor-Johnson (bekend van de eerste Fifty Shades of Grey-film) die eveneens aantreedt als producent. De serie bestaat uit in totaal 10 afleveringen, die vanaf 30 juni allemaal te streamen zijn bij Netflix.