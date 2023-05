Gunpowder: eerste blik op Kit Harington

De BBC onthulde een eerste blik op Kit Harington in de historische dramaserie Gunpowder.

Het zevende seizoen van Game of Thrones is inmiddels afgelopen, maar Harington keert binnenkort al terug op televisie, want Gunpowder moet nog dit najaar in première gaan bij de BBC. De driedelige miniserie speelt zich af in het jaar 1605 en draait om het complot om de heersende Britse aristocratie uit de weg te ruimen door het parlement op te blazen. Tom Cullen (Downton Abbey) speelt de beroemde Guy Fawkes (zijn masker is te zien in series als Mr. Robot en films als V for Vendetta), terwijl Harington te zien is als Robert Catesby, de man die het uiteindelijk mislukte plan bedacht. Het is een speciale rol voor de acteur, die ooit in een interview verklapte zelf een ver familielid van Catesby te zijn.