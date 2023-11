Guilt: derde seizoen van Schotse misdaadserie start op BBC First

Het derde en laatste seizoen van de zwartkomische misdaadthriller Guilt is vanaf zondag 26 november te zien op BBC First. De Schotse serie speelt zich af in Edinburgh en volgt de broers Max (Mark Bonnar) en Jake (Jamie Sives), die nadat ze onderweg naar huis zijn van een bruiloft per ongeluk een oudere man doodrijden. Ze besluiten hun sporen te wissen, maar dit zorg gedurende het verloop van de serie alleen maar voor meer complicaties en nog grotere problemen. Bijrollen zijn er voor onder meer David Hayman (Help), Amelia Isaac Jones (Beast of Burden) en Tamsin Topolski (The Diplomat). Bedenker Neil Forsyth (The Gold) was wederom verantwoordelijk voor het scenario. Guilt werd qua zwarte humor vergeleken met onder meer de serie Fargo. De slotreeks bestaat uit vier afleveringen.