Grotere rol voor Talulah Riley (Angela) in Westworld

Talulah Riley is gepromoveerd tot vast castlid van het tweede seizoen van Westworld. Ze gaf in de eerste reeks al verschillende keren gestalte aan gastvrouw Angela.

De actrice was eerder te zien in Pride and Prejudice en had rolletjes in Inception en Thor: The Dark World. In HBO's Westworld fungeerde Rileys personage Angela als het welkomstcomité voor de bezoekers van het gelijknamige, futuristische pretpark. Ze debuteerde in de tweede aflevering, waarin ze William (Jimmi Simpson) voorzag van wapens en kleding. In een aantal latere afleveringen was ze in het park zelf te zien als een volger van de gewelddadige groepering rond de mysterieuze Wyatt en maakte ze het Teddy (James Marsden) en The Man in Black (Ed Harris) knap lastig. Betaalkanaal HBO heeft een sinistere aanvulling gegeven op de al bestaande omschrijving van Rileys personage. Volgens een woordvoerder van de zender is Angela in het tweede seizoen ‘het laatste gezicht dat veel van de gasten ooit zullen zien.'Het gaat wel nog even duren voordat er nieuwe afleveringen van Westworld op televisie verschijnen. Door de grootte van de productie zal de volgende reeks pas in 2018 in première gaan. Lees hier onze recensie van Westworld en luister naar de soundtrack Lees ook: Gooijer ziet: Hopkins’ acteren in Westworld geanalyseerd