Groen licht voor The Man in the High Castle S3 • Nieuws • 04-01-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Amazon verlengt The Man in the High Castle met een derde seizoen. De streamingdienst heeft tevens een nieuwe showrunner aangesteld.

De serie is gebaseerd op het gelijknamige boek van Philip K. Dick en schetst een alternatief toekomstbeeld, waarin de Duitsers en Japanners de Tweede Wereldoorlog wonnen. In het midden van de Verenigde Staten is nog een neutrale plek, waar de mysterieuze Man in the High Castle ( de onlangs geïntroduceerde Stephen Root ) mogelijk een revolutie in kan leiden. Het boek van Dick werd in eerste instantie geadapteerd door Frank Spotnitz ( The X-Files ), maar hij heeft de serie halverwege de productie van het tweede seizoen verlaten. Zijn taken worden voor het derde seizoen overgenomen door Eric Overmyer, zelf geen onbekende van Amazon. Hij is namelijk de showrunner van de politieserie Bosch , dat onlangs door Amazon met twee seizoenen werd verlengd . Daarnaast werkte Overmyer aan verschillende series van David Simon, zoals The Wire en Treme.

Het eerste seizoen van The Man in the High Castle is momenteel ook in Nederland te zien op Amazon Prime . Onze recensie van de eerste aflevering van het tweede seizoen kun je hier teruglezen . Volgens Amazon is het tweede seizoen het beste bekeken seizoen van alle gescripte series – The Grand Tour dus niet meegerekend – die ze aanbieden.