Grey's Anatomy: eerste seizoen gaat in april van start op Star Channel

De ziekenhuisserie Grey's Anatomy gaat op herhaling bij Star Channel: vanaf 28 april kun je elke zondag kijken naar een dubbele aflevering van het eerste seizoen. En na afloop van de eerste reeks zullen ook de andere seizoenen herhaald worden. Aan de start van het eerste seizoen is Meredith Grey (Ellen Pompeo) in opleiding bij dokter Miranda Bailey (Chandra Wilson). Andere chirurgen in spe worden gespeeld door onder meer Sandra Oh (Killing Eve) en Katherine Heigl (Firefly Lane), terwijl Patrick Dempsey (Bridget Jones's Baby) gestalte geeft aan Meredith's love interest Derek 'McDreamy' Shepherd. Grey's Anatomy werd destijds ontwikkeld door Shonda Rhimes (Scandal), die nu succes heeft op Netflix met het kostuumdrama Bridgerton. Het 20ste seizoen gaat in Nederland op 16 april van start bij Net5 en er is ook al een 21ste seizoen in de maak.