Grey's Anatomy: seizoen twintig gaat in april van start op Net5

De premièredatum van het twintigste seizoen van Grey's Anatomy is bekendgemaakt door Net5: de nieuwe reeks gaat dinsdag 9 april van start op televisie. Grey's Anatomy draait om de levens en carrières van de medewerkers van een ziekenhuis in Seattle. De opnamen van het twintigste seizoen liepen vorig jaar vertraging op door de stakingen in Hollywood, waardoor de nieuwe reeks bestaat uit tien afleveringen. Ellen Pompeo (Meredith Grey) is naar verluidt in vier van de tien afleveringen te zien. Verder zal Kelly McCreary (Maggie Pierce) helemaal ontbreken, terwijl Jessica Capshaw voor het eerst sinds seizoen veertien terugkeert als dokter Arizona Robbins. Meg Marinis, die sinds het derde seizoen bij de serie betrokken is, werd aangesteld als de nieuwe showrunner. Shonda Rhimes (Bridgerton) is de bedenker en producent.