Greg Berlanti verfilmt Black Lightning-strip • Nieuws • 03-09-2016 • leestijd 1 minuten

Greg Berlanti wil Black Lightning , een strip van de beroemde uitgeverij DC Comics (Superman, Batman), bewerken voor televisie. De Amerikaanse producent is zo’n beetje de godfather van de DC-adaptaties op tv: op Gotham na is hij bij elke DC-serie betrokken.

Black Lightning draait om een superheld die al jaren met pensioen is, maar zijn pak toch weer uit de kast trekt voor een comeback wanneer ook zijn dochter besluit de misdaad te gaan bestrijden. Berlanti zal voor de serie samenwerken met scenarioschrijfster Mara Brock Akil en regisseur Salim Akil. Het getrouwde stel was eerder verantwoordelijk voor shows als The Game en Being Mary Jane. Het drietal zoekt momenteel een zender om Black Lightning onder te brengen. Als dat lukt, wordt het de eerste DC-serie met een Afro-Amerikaanse hoofdrolspeler. Ook het concurrerende stripimperium van Marvel brengt binnenkort met Luke Cage voor het eerst een zwarte superheld op televisie met een eigen serie.

Berlanti is momenteel producent van Arrow , The Flash , Legends of Tomorrow en Supergirl. Al deze series zijn in Amerika te zien op de zender CW, maar aangezien Black Lightning nog geen onderkomen heeft, verwacht men dat dit nieuwe project naar een ander kanaal gaat. Berlanti is overigens ook een van de producenten van Blindspot: een actieserie met Jaimie Alexander ( Thor ) die vanaf 18 september te zien is op Veronica.