Greenleaf zeker van een derde seizoen • Nieuws • 09-08-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Het door Oprah Winfrey geproduceerde drama Greenleaf is zeker van een derde seizoen.

Greenleaf is in Amerika te zien op Winfreys televisiezender The Oprah Winfrey Network. In Europa zijn de streamingrechten in handen van Netflix, hoewel de nieuwe afleveringen niet gelijktijdig met Amerika (waar het tweede seizoen nu halverwege is) worden vrijgegeven. Greenleaf volgt de – voornamelijk Afro-Amerikaanse – leden van een kerkgemeenschap in de Amerikaanse stad Memphis. De kerk wordt geleid door de familie Greenleaf, met aan het hoofd bisschop James (Keith David) en zijn vrouw Mae (Lynn Whitfield). In het eerste seizoen werd het echtpaar opgeschrikt door de terugkeer van hun verloren dochter Grace (Merle Dandridge). Oprah Winfrey heeft in de serie zelf een bijrol als de tante van Grace.

Het eerste seizoen van Greenleaf is momenteel in zijn geheel te bekijken op Netflix. Het tweede seizoen zal binnenkort volgen, hoewel de releasedatum nog niet is vrijgegeven.