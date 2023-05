Greenleaf komt naar Netflix • Nieuws • 28-01-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Netflix sluit een deal met Oprah Winfrey voor de streamingrechten van Greenleaf. Op 3 maart start het eerste seizoen.

De dramaserie is in Amerika te zien op Winfreys televisiezender The Oprah Winfrey Network. Greenleaf volgt de - voornamelijk Afro-Amerikaanse - leden van een grote kerkgemeenschap in de stad Memphis. De kerk wordt geleid door de familie Greenleaf, met aan het hoofd bisschop James (Keith David) en zijn vrouw Mae (Lynn Whitfield). In het eerste seizoen krijgt het echtpaar te maken met de terugkeer van dochter Grace (Merle Dandridge), die twintig jaar geleden uit de gemeenschap vertrok, maar na de mysterieuze dood van haar zus opduikt om haar begrafenis bij te wonen. Oprah Winfrey heeft zelf een bijrol in de serie, als de zus van Mae Greenleaf. Het eerste seizoen is al afgelopen en wordt op 3 maart in zijn geheel aan de Netflix-videotheek toegevoegd. Het tweede seizoen start op 15 maart en die afleveringen zullen in alle Netflix-landen - behalve Amerika en Canada - één dag na de Amerikaanse première te zien zijn.

De eerste aflevering van de door Craig Wright (Dirty Sexy Money) bedachte serie was de best bekeken première uit de geschiedenis van Winfreys zender, waar ook Ava DuVernays serie Queen Sugar te zien is. Lees hier onze recensie van Greenleaf