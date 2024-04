Grantchester: eerste blik op negende seizoen van Britse misdaadserie

Zender PBS onthulde de eerste beelden van het negende seizoen van Grantchester. De reeks markeert het afscheid van acteur Tom Brittney, die destijds in het vierde seizoen zijn debuut maakte als dominee Will Davenport. Rishi Nair wordt in het negende seizoen geïntroduceerd als Alphy Kotteram, die Davenport op zal volgen en uiteindelijk de nieuwe partner zal worden van rechercheur Gordie Keating (Robson Green). Het verhaal speelt zich nu af in 1961. Davenport en Keating hebben een enorm hechte band, maar toch overweegt Davenport om Grantchester te verlaten. Keating heeft ondertussen zo zijn eigen privéproblemen en arresteert iemand die in de pastorie probeert in te breken. In Nederland ging vorig jaar het zevende seizoen van Grantchester van start bij de NPO, waar het achtste seizoen nog wacht op een premièredatum.