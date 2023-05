Grand Tour-host Jeremy Clarkson voorlopig aan de kant • Nieuws • 08-08-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Jeremy Clarkson kan door een longontsteking voorlopig niet in actie komen als host van The Grand Tour.

De voormalige presentator van Top Gear werd tijdens zijn vakantie in Spanje opgenomen in het ziekenhuis. Clarkson heeft naar eigen zeggen sinds 1978 geen vrije dagen meer gehad, maar moet door zijn longontsteking nu toch geruime tijd rust nemen. De productie van het tweede seizoen van zijn peperdure Amazon-serie The Grand Tour is echter al begonnen en Clarkson zou volgende week ook zelf weer op de set moeten zijn. De streamingdienst zal nu het draaischema aanpassen aan zijn herstelperiode. De nieuwe reeks van The Grand Tour liep al eerder tegen een hobbel aan; in juni werd co-host Richard Hammond na een ongeluk met een nieuw type elektrische auto opgenomen in een ziekenhuis in Zwitersland.

Het eerste seizoen van The Grand Tour was een gigantisch succes voor Amazon. Lees ook onze recensie . De tweede reeks moet tegen het einde van het jaar beschikbaar komen.