Grammy Awards 2017: De hoogtepunten • 13-02-2017

Met prijzen in drie grote categorieën was Adele vannacht de grote winnaar van de Grammy Awards. Wat waren de meest opvallende momenten van de avond?

Het was de grote vraag van tevoren: wordt het Adele of Beyoncé? Beide zangeressen zijn uitgebreid genomineerd, voor hun albums 25 en Lemonade. Adele is de uiteindelijke winnaar, hoewel ze tijdens haar ontvangstspeech voor ‘album van het jaar’ aangeeft dat de prijs toch echt naar Beyoncé had moeten gaan.

Odes

Het is de climax van een avond waarin de Britse zangeres sowieso al de hoofdrol opeist. Ze opent de show met een uitvoering van ‘Hello’, waarmee ze de prijs voor ‘song van het jaar’ wint. En wanneer Adele halverwege de show een ode aan George Michael brengt met ‘Fastlove’, breekt ze het nummer halverwege af om opnieuw te beginnen. ‘Ik kan dit niet voor je verpesten,’ zegt ze.

Naast een ode aan George Michael wordt er ook stilgestaan bij het overlijden van een andere muzikale legende: Prince. The Time (zijn oude begeleidingsband) speelt ‘Jungle love’, waarna Bruno Mars – verkleed als de zanger – het podium opkomt voor een flitsende versie van de hit ‘Let's go crazy’. Mars weet de energie en het sterke gitaarspel van Prince opvallend goed na te bootsen.

Queen B

En ondanks het feit dat de belangrijkste Grammys niet naar Beyoncé gingen, geeft de zangeres een bedwelmend, theatraal optreden. Het hoofdthema is het moederschap. Toepasselijk, gezien haar zwangerschap. Nadat haar moeder haar heeft aangekondigd, speelt Beyoncé een medley van haar nummers ‘Love drought’ en ‘Sandcastles’.

Muzikaal en visueel vormt het optreden van Beyoncé misschien wel het hoogtepunt van de avond. De zangeres wint overigens wel – zoals verwacht – de prijs voor het beste Urban album van het jaar.

Duetten

Andere opvallende optredens zijn er van Daft Punk, dat voor het eerst in drie jaar tijd weer op het podium staat. Het Franse duo trad in 2014 voor het laatst op, destijds ook op de Grammy Awards. Dit keer staan de muzikanten samen met The Weeknd op de planken, voor een medley van ‘Starboy’ en ‘I feel it coming’.

Een ander duet is een grotere verrassing: Lady Gaga speelt met de veteranen van Metallica. Ondanks een wat rommelige start (de microfoon van zanger James Hetfield werkt niet), rammen de Amerikanen zich door een aardige versie van ‘Moth into flame’. Gaga gaat er in op alsof ze al jaren hardrock zingt, en sluit af met een stagedive.

Bij countryzanger Sturgill Simpson gaat het er een stuk rustiger aan toe. De Amerikaan slaat de handen ineen met The Dap Kings, die blazers en een gospelkoor toevoegen aan zijn nummer ‘All around you’. De relatief onbekende Simpson, die verrassend genoeg genomineerd is voor Album van het Jaar, maakt indruk met een smaakvol optreden.

Hiphop

Op hiphopgebied kennen de Grammys ook een opvallende winnaar: Chance the Rapper. De jonge Amerikaan wordt niet alleen bekroond tot Beste Nieuwe Artiest, maar verslaat ook grote collega’s als Drake en Kanye West in de categorie Beste Rap Album. Daarmee heeft Chance een primeur: hij is de eerste artiest die met een album dat alleen digitaal verschenen is een Grammy wint.

Chance the Rapper geeft ook nog eens een prima optreden op de Grammys, maar hét hiphopmoment van de avond is voor A Tribe Called Quest. Het vermaarde rapperscollectief opent met de klassieker ‘Can I kick it’, en gaat verder met nieuw nummer ‘We the people’. Daarbij wordt de groep bijgestaan door Busta Rhymes en Anderson .Paak. Tijdens het nummer geven de muzikanten het meest felle anti-Trumpsignaal van de avond af.

Maar niet alles aan de avond is bloedserieus: we sluiten af met de ontvangstspeech van Twenty One Pilots. Het duo wint de prijs voor Beste Optreden van een Groep met het nummer ‘Stressed out’ en besluit hun Grammy zonder broek aan in ontvangst te nemen.