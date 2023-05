Graham Yost adapteert net ontdekt boek van Michael Crichton • Nieuws • 06-08-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

HBO komt met Westworld , maar volgens Deadline werkt ook National Geographic Channel aan een tv-adaptatie gebaseerd op het werk van Jurassic Park -auteur Michael Crichton. Zijn nog te verschijnen Dragon Teeth wordt namelijk een miniserie.

De adaptatie wordt gedaan door Graham Yost ( The Americans ) en Bruce C. McKenna, beide eerder werkzaam aan de oorlogsdrama’s Band of Brothers en The Pacific. Dragon Teeth speelt zich af in het Amerika van 1878. Het boek werd geïnspireerd door de rivaliteit tussen Edward Cope en Othniel Marsh; paleontologen die elkaar toen probeerden af te troeven tijdens de jacht op dinosaurusbotten. Het verhaal wordt verteld vanuit het oogpunt van een jonge man, die om de beurt werkzaam is voor de op Cope en Marsh gebaseerde onderzoekers.

Crichton overleed in 2008, maar het nooit gepubliceerde Dragon Teeth werd onlangs ontdekt door zijn weduwe Sherri Crichton. De verfilming wordt geproduceerd door Amblin, Sony en haar eigen productiebedrijf CrichtonSun. Het eveneens op het werk van Michael Crichton gebaseerde Westworld gaat op 2 oktober in première op HBO en daarnaast heeft Dreamworks een filmversie van zijn postuum verschenen boek Micro in de planning staan. Verder is ook de Jurassic Park -serie nog altijd populair; in 2018 verschijnt de sequel op Jurassic World.