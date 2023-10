Grace S02E01: sympathieke speurder met spannende zaken NPO , Serie , Recensie • 29-09-2023 • leestijd 2 minuten • 1377 keer bekeken • bewaren

© ITV

In het tweede seizoen van Britse serie Grace keert John Simm terug als rechercheur Roy Grace, die moorden oplost in het kustplaatsje Brighton & Hove.

Een eenzaam personage dat plotseling in een naastgelegen ruimte een gek geluid hoort en de onbedwingbare behoefte voelt om te kijken wat er aan de hand is. Het is een cliché dat in elke thriller vroeger of later de revue passeert. Maar het effect van zo'n vrij simpele, bijna voorspelbare scène is vele malen groter wanneer je als kijker geeft om het personage dat het middelpunt van deze scène vormt.

Zo zou het – zonder verder iets te verklappen – best hard aankomen als dit tafereel een negatieve uitkomst zou hebben voor Cleo Morey (Zoë Tapper) in de eerste aflevering van het tweede seizoen van Britse detectiveserie Grace.Het sympathieke maar wat schuchtere titelpersonage heeft eindelijk de stoute schoenen aangetrokken en zijn vaste patholoog-anatoom op een date gevraagd.

© ITV

Grace, gebaseerd op de boekenreeks van auteur Peter James, is een thrillerserie die op een bijzonder positieve manier ouderwets is. De zaken zitten over het algemeen goed in elkaar; als kijker krijg je genoeg stukjes van de puzzel voorgeschoteld om mee te raden naar de uitkomst – in de eerste aflevering van de nieuwe reeks jagen Grace en zijn collega's op een moordenaar die op meerdere plekken tegelijk lijkt te zijn geweest. En van de belangrijkste personages weet je net voldoende om méér voor ze te voelen dan voor de modale speurneus in dit soort series. De anderhalf uur die elke episode duurt, biedt daar ook op een aangename manier de ruimte voor.

© ITV

Het is overigens enigszins verwarrend hoe de NPO de seizoenen zoals ze in het Verenigd Koninkrijk werden uitgezonden door midden heeft geknipt (iets wat vermoedelijk samenhangt met de relatief lange productiepauze tussen de delen). De eerste aflevering van de tweede reeks werd eerder vastgeplakt aan het eerste seizoen, zodat de eerste Nederlandse aflevering van reeks twee, Not Dead Enough, aanvoelt als een wat abrupte doorstart. Twee nieuwe reeksen zijn trouwens in de maak.

Grace S02, vanaf zaterdag 30 september 2023 op NPO 2 en tevens in zijn geheel op NPO Plus