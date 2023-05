Grace and Frankie S03. Beter met de jaren • Netflix , Recensie • 26-03-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

Vriendschap, seks en ouderdom. Grace and Frankie vindt haar eigen niche.

Wanneer je zelf nog fris en fruitig bent sta je er eigenlijk niet zo bij stil dat mensen boven de 65 ook nog een leven hebben, laat staan een seksueel leven. Ook in films en op tv kom je ze maar bar weinig tegen. Ben je vrouw en boven de vijftig, dan kan je het in Hollywood helemaal vergeten (Om te zien hoe het óók kan, ga dan 18 april naar 20th Century Women met de Lagarde Filmclub).

Netflix bracht daar twee jaar geleden verandering in met de tv-serie Grace and Frankie , met Jane Fonda en Lily Tomlin in de hoofdrollen, al maakten ze niet de beste start. De serie begon als een oppervlakkige komedie over twee vrouwen die worstelden met de revelatie dat hun zeventigjarige echtgenoten al jarenlang een affaire hadden… met elkaar. De opgeklopte hysterie die daarop volgde voelde toch een beetje achterhaald in een tijd van genuanceerde en gelaagde series als Transparent , waarin een familie geconfronteerd wordt met het feit dat hun vader transgender is.

Maar nu de nieuwigheid er af is, begint de serie beetje bij beetje een eigen niche te vinden. Het tweede seizoen gaat al meer over de onwaarschijnlijke vriendschap tussen twee totaal tegenstrijdige karakters, die elkaar tijdens het huwelijk eigenlijk alleen duldden omdat hun echtgenoten bevriend waren. Grace (Fonda) is de conservatieve, zelfingenomen, Martini-tankende zakenvrouw, Frankie (Tomlin), de wietrokende, vagina-schilderende hippie. De vrouwelijke variant van odd couple Jack Lemmon en Walter Matthau dus.

Maar nadat de tranen waren gedroogd en de driftbuien overgewaaid, ontdekten de dames dat ze samen beter zijn. Grace wordt steeds losser, zo los zelfs dat ze bij de dames van bijbelles durft te beginnen over zelfbevrediging en Frankie krijgt, aangespoord door Grace (en een dode buurvrouw), het vertrouwen om een expositie van haar schilderwerk te organiseren.

Aan het begin van het derde seizoen slaan Grace en Frankie de handen ineen voor hun nieuwste product: de ménage à moi , een vibrator gemaakt voor de oudere vrouw. De kersverse zakenpartners lopen al snel tegen hun leeftijd aan. De banken zijn terughoudend wat betreft het verlenen van een lening, want ze zijn toch in de zeventig. En wie zegt dat ze er over tien – of zelfs vijf – jaar nog zijn? Ook de vriendschap wordt op de proef gesteld, wanneer Frankie ontdekt dat Grace toch een pistool heeft, al zweerde ze eerst van niet.

Vrees niet, de exen worden niet vergeten. Sam Waterston heeft nog steeds de meeste lol als Sol, een softie en Olympisch piekeraar, die er niet tegen kan wanneer mensen boos op hem zijn, maar ook Martin Sheen kan als Robert eindelijk meer de diepte in, wanneer hij uit de kast komt bij zijn onverbiddelijke moeder (Lois Smith).

Grace and Frankie S3. Nu te zien op Netflix.