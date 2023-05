Grace and Frankie komt terug met vierde seizoen • Nieuws • 13-04-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Netflix kondigde een vierde seizoen van Grace and Frankie aan. Daarnaast is Lisa Kudrow (Friends) aan de cast toegevoegd.

Hoewel de opnamen van de vierde reeks al aan de gang zijn, maakte Netflix nu pas officieel bekend dat de komedie in 2018 terugkeert met nieuwe afleveringen. Kudrow zal daarin gestalte geven aan Sheree, een nagelstyliste die een hechte band opbouwt met Grace (Jane Fonda). En dat wekt irritatie op bij de normaal gesproken altijd vrij rustige Frankie (Lily Tomlin). Kudrows rol in de serie betekent voor haar een weerzien met een oude bekende. Marta Kauffman – één van de twee bedenkers van Grace and Frankie – was namelijk ook één van de twee bedenkers van Friends. Kudrow speelde na Friends nog in series als The Comeback op HBO en Web Therapy op Showtime. Vanaf volgende week is ze te horen in de animatiefilm The Boss Baby.

Het vierde seizoen van Grace and Frankie zal bestaan uit 13 nieuwe afleveringen. Lees ook onze recensie van het in maart verschenen derde seizoen van de Netflix-komedie.