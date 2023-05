Grace and Frankie zijn terug in nieuwe trailer • Nieuws • 04-03-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Jane Fonda en Lily Tomlin doen zaken en maken ruzie in een voorproefje op het derde seizoen van Grace and Frankie. De komische serie gaat deze maand verder op Netflix.

De 79-jarige Fonda (The Newsroom) is in de sitcom te zien als de gepensioneerde cosmeticamagnaat Grace en de 77-jarige Tomlin (The West Wing) geeft gestalte aan de ruimdenkende kunstlerares Frankie. Beide vrouwen moeten hun meningsverschillen opzij zetten, wanneer hun echtgenoten op late leeftijd uit de kast komen. In het aankomende derde seizoen mondt hun moeizame vriendschap zelfs uit in een zakenrelatie. Het tweetal wil namelijk de markt op met een nieuw product: vibrators voor vrouwen op leeftijd. Geld lenen bij de bank blijkt echter minder makkelijk dan gedacht. Ondertussen nemen hun exen Robert (Martin Sheen) en Sol (Sam Waterston) hun intrek in een nieuw huis.

In het derde seizoen zijn June Diane Raphael en Brooklyn Decker weer terug als de dochters van Grace en Ethan Embry en Baron Vaughn geven opnieuw gestalte aan de zoons van Frankie. De trailer bevestigt ook de terugkeer van Ghostbusters-acteur Ernie Hudson. Grace and Frankie werd bedacht door Marta Kauffman, één van de creatieve breinen achter Friends. De 13 nieuwe afleveringen zijn vanaf 24 maart te streamen.

https://www.youtube.com/watch?v=Rl9IUmBRHUM