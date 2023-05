Op de set bij Brussel

Mediaoverzicht 13 juni: onze obsessie voor tv-drama en sitcoms onder de loep. Plus: op de set van de KPN-serie Brussel.

Rondje buitenlandse bladen: Time magazine blikt in een dossier over vrouwen-in-films-en-series-deze-zomer vooruit op de nieuwe Absolutely Fabulous -film (deze zomer). ‘De wereld is veranderd; van de gekkigheid van Patsy Stone and Edina Monsoon zullen kijkers van Real Housewives nauwelijks opkijken,’ schrijft het tijdschrift.