GoT S6E6: Blood of my blood ****

Game of Thrones, episode 6: Intrige op hoog niveau, maar wel in een wat lager tempo – goddank.

Game of Thrones neemt na het hoge tempo van de afgelopen afleveringen wat gas terug en dat is eigenlijk wel prettig. Opmerkelijk is dat een confrontatie waar al enige tijd naartoe werd gewerkt – Cersei, Jamie en de Tyrells tegen de High Sparrow – uitloopt op een grote anticlimax, als Tommen (wat een natte krant is die jongen toch) blijkt te zijn bekeerd. Maar wacht! We weten dat Margaery het spel alleen maar meespeelt om Loras te beschermen, dus die is waarschijnlijk een plan aan het beramen. Intrige op hoog niveau! Dat is eigenlijk nog beter dan een bloedbad.

Vooral als het gekonkel en gemanoeuvreer onvoorziene en uiterst pijnlijke gevolgen heeft. Cersei waant zich veilig, omdat ze met de zombie-Mountain onmogelijk haar gerechtelijk tweegevecht kan verliezen. Maar... zou de High Sparrow misschien van plan zijn om Loras voor hem te laten vechten? Of nog dramatischer: Tommen?

Hoe dan ook is een direct gevolg dat Jamie met een leger wordt weggestuurd naar de Riverlands, om Walder Frey (nog steeds een nare oude smeerpijp) te steunen tegen Brynden ‘The Blackfish’ Tully en de Brotherhood Without Banners. Dikke kans dat hij daar met Brienne herenigd wordt, maar dan wel aan tegenovergestelde kanten van het conflict...

Ondertussen komt Sam met Gilly aan bij zijn familie, waar hij binnen de kortste keren door zijn nogal zakkige vader wederom de deur wordt gewezen. Weinig plot, maar wel een fijn stukje karakterontwikkeling. Dat Sam er vandoor gaat met het familiezwaard zal later nog relevant blijken te zijn. Gemaakt van Valyriaans staal, immers.

En over zwaarden gesproken: Arya ziet het toch niet zitten om zich over te geven aan de cultus van de Faceless Men, verzaakt haar missie, haalt Needle op en wacht tot ze achter haar aankomen. Er is echter nog zoveel niet opgehelderd in deze verhaallijn, dat dit best wéér een test zou kunnen zijn. Een test in een test. Of misschien ook wel niet.

Bran is nog steeds aan het warg-tijdreis-trippen, waardoor we voor het eerst de ‘Mad King’ Aerys Targaryen zien, die opdracht geeft om King's Landing in as te leggen. Is het toeval dat in dezelfde aflevering zijn dochter Daenerys, gezeten op een draak, een razende speech geeft over het met geweld terugnemen van Westeros en de IJzeren Troon? Hm!

‘Blood of my blood’ is een aflevering met weinig spektakel, maar zet wel veel interessante plotlijntjes op voor het laatste deel van het seizoen. En wat wél best spectaculair is: de terugkeer van oom Benjen Stark, die ergens in seizoen 1 spoorloos verdween in het Noorden. En hij is nu een semi-ijszombie!

