Gordon eerste slachtoffer in Nederlandse Roast

Comedy Central komt met een Nederlands versie van het programma The Comedy Central Roast. Zanger en presentator Gordon wordt het eerst slachtoffer.

Gordon liet weten een groot fan te zijn van de Amerikaanse variant, waarin beroemdheden door collega’s en komieken verbaal onder vuur worden genomen. Nadat hij onlangs in Amerika zelf aanwezig was bij The Roast of Rob Lowe , is hij er helemaal van overtuigd dat hij mee moet doen aan de Nederlandse versie. Voor Lowe kwamen in Amerika onder andere ook Charlie Sheen, Justin Bieber en de huidige presidentskandidaat Donald Trump aan bod. Volgens Gordon zal Comedy Central met de roasts in Nederland net zo groots uitpakken als in Amerika. Het gaat volgens hem een echte gala-avond worden, inclusief een rode loper. Wie hem gaan toespreken is nog niet bekend, maar Gordon zelf gaf aan dat hij hoopt op onder andere Chantal Janzen, Claudia de Breij en Bridget Maasland. De Comedy Central Roast van Gordon moet nog dit jaar op tv verschijnen.

In Amerika vond de roasten in eerste instantie altijd plaats achter gesloten deuren in de Friars Club in New York. Vervolgens besloot Comedy Central roasts te gaan maken voor op televisie. Onlangs was de zender ook verantwoordelijk voor het programma Roast Battle . In Nederland organiseerden de leden van de Comedy Train al eens roasts in de comedyclub Toomler in Amsterdam, maar die werden nooit opgenomen voor televisie. De AVRO probeerde het roasten wel al eens voor Nederland in televisievorm te gieten, met het door Ruben Nicolai gepresenteerde Gehaktdag.