Gooijer ziet: verborgen vervoer in Sea Blind

Negentig procent van de spullen die we kopen, komt tot ons in containers. Niemand komt ze ooit tegen, maar honderdduizend containerschepen bevoorraden stilletjes de planeet.

De schrijver Bill Bryson (die van Een kleine geschiedenis van bijna alles ) beschreef het al in zijn boek Een huis vol , over de geschiedenis van de kleine dingen die we in huis hebben: het meeste dat we voor totaal vanzelfsprekend houden, is nog zeer recent en onze levens hebben vrijwel niets meer te maken met die van onze overgrootouders. Uit de documentaire Sea Blind , over het mondiale vrachtvervoer per zeecontainer, blijkt dat het eenvoudige ding waarmee negentig procent van de door ons in het Westen aangeschafte ‘spullen’ naar de (internet)winkels wordt vervoerd, ook heel recent is. De container werd pas verzonnen in de jaren 50 en de journaliste en poolreiziger Bernice Notenboom laat in Sea Blind zien hoe de containervaart de wereld veranderde. Het kost slechts 1500 dollar om zo'n enorme kist van China naar Los Angeles te laten dobberen en dat komt neer op 25 cent per schoen, als er schoenen in de container zouden zitten. De heilige graal van de containervaart blijkt de arctische route te zijn: als de aarde een persoon zou zijn, gaat nu heel veel vracht via het Suezkanaal als het ware rond de buik van de wereld. Nu de poolkappen smelten, is een tochtje om de nek van de wereld binnenkort standaard, over de ijszee ten noorden van Rusland en Canada. Veel korter. Uit de film blijkt dat de brandstof die de scheepvaart gebruikt, bunkerfuel, de allergoedkoopste en smerigste is die we kennen en dat het milieu daar in het noorden dus nog sneller naar de knoppen gaat dan nu als die zeeroute de standaard zou worden. Je kunt niet volhouden dat je het niet wist, als je Sea Blind bekijkt . Alle anderen weten van niets; je komt containerschepen nu eenmaal zelden tegen, ook al vervoeren ze alles wat je koopt.