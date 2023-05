Gooijer ziet: Transformers – Age of Extinction • Film • 17-09-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Vergeet verhaal en acteurs want de oogverblindende visual effects hebben de hoofdrol. De making of daarvan is eigenlijk leuker dan de film.

Het verhaal is een belediging van je intelligentie en de menselijke karakters zijn van bordkarton; met een Metacritic score van 32% en een Rotten Tomatoes score van 18% bleek de vierde film over de Barbapapa's onder de robots geen groot artistiek succes. Behalve de effecten dan.

Die zijn voor een groot deel het werk van Industrial Light and Magic, het bedrijf dat in 1975 door George Lucas werd opgericht om de effecten voor de eerste Star Wars film te produceren. ILM was het eerste zelfstandige bedrijf dat zich toelegde op visual effects; inmiddels zijn er honderden maar ILM is nog steeds commercieel en artistiek een van de belangrijkste. Iedere zichzelf respecterend effects house heeft een YouTube-kanaal. Daarop staan flitsende showreels waarop je een glimp te zien krijgt van hoe de makers te werk gingen. Dit is die van Transformers: Age of Extinction

De aard van visual effects heeft sinds Star Wars een transformatie meegemaakt waar Optimus Prime nog een puntje aan kan zuigen. Bekijk de volgende clips over hoe ILM de laatste én de eerste Star Wars-film hebben gemaakt en zie hoe geweldige schaalmodellen van ruimteschepen plaats maakten voor geweldige computermodellen van ruimteschepen. Eye candy voor liefhebbers.

Transformers: Age of Extinction, 17 september, RTL5, 20:00 uur