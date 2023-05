Gooijer ziet: Thirteen • BBC , TV • 02-08-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

In de beklemmende en aangenaam duistere BBC-serie Thirteen ontsnapt Ivy Moxam na dertien jaar aan haar ontvoerder. Iedereen blij. Maar hoe betrouwbaar is Ivy?

Het Oostenrijkse meisje Natascha Kampusch was tien toen ze werd ontvoerd en achttien toen ze ontsnapte uit de kelder waarin ze werd vastgehouden. ‘Het gebeurt dus echt,’ hebben veel thriller- en scriptschrijvers blijkbaar gedacht. Het subgenre van de ‘langdurig ontvoerd-thriller’ floreert sindsdien. Dat leverde vorig jaar nog het Oscar-winnende drama Room op en nu is op BBC First de vijfdelige thriller Thirteen te zien.

In deel één zagen we onlangs hoe de totaal verdwaasde Ivy, die als dertienjarige in Bristol werd ontvoerd, ontsnapt uit het huis waarin ze dertien jaar werd vastgehouden. Na een onwerkelijke hereniging met het gezin waaruit ze verdween – dat door onzekerheid en verdriet half in elkaar is gestort – begint de politie te jagen op de man (type ‘hij groette altijd vriendelijk maar leefde erg teruggetrokken’) die haar vasthield. Ivy maakt kennis met de kleine zus die het eigenlijk jammer lijkt te vinden dat ze terug is, ze valt opnieuw voor haar jeugdliefde Tim en wordt gek van haar moeder, die er aan moet wennen dat haar dertienjarige puberdochter in een flits is veranderd in een 26-jarige vrouw. Veel en geloofwaardige emotionele perikelen, prima geacteerd door de cast.

Maar dan begint de vrouwelijke helft van het politieduo dat de zaak onderzoekt gaten te schieten in Ivy's verhaal en wordt, op het einde van aflevering één, ineens opnieuw een kind ontvoert. Blijkbaar door dezelfde man, die slachtoffer Ivy zodoende simpelweg heeft vervangen.

Slachtoffer? De grootste troef van Thirteen is actrice Jodie Comer, die Ivy speelt als een afwisselend verwarde, woedende, knettergekke, manisch blije of juist heel rustige en verstandige vrouw. Ze lijkt soms een potentieel hoogst onbetrouwbare verteller – op het moment ook een populair subgenre, zie Gone Girl en Het meisje in de trein – maar omdat iedereen raar zou worden van hoe haar leven is verlopen, wordt de kijker net als de mannelijke helft van het politieduo heen en weer gesmeten tussen mededogen en achterdocht. Dat is prettig; ook als je deel één hebt gemist, stap je moeiteloos in de krankzinnige wereld van Ivy Moxam. De komende weken worden aflevering twee tot en met vijf veelvuldig door BBC First uitgezonden ( schema ). Bekijk hier de trailer: