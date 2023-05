Gooijer ziet: The Simpsons • 30-07-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

Op de wegen is het Zwarte Zaterdag, op televisie Gele Zaterdag. FOX zendt vandaag het nieuwste seizoen van The Simpsons uit tijdens een elf uur durende marathonsessie.

De gele Simpson-familie is een wonderlijk en stokoud popcultureel fenomeen. Dit is al het zevenentwintigste seizoen en dát het programma een fenomeen is, bewijst de karrenvracht wetenschappelijke verhandelingen die in de VS over de show is geschreven. Alle sociaal-maatschappelijke en culturele ontwikkelingen in het land werden door de writersroom van The Simpsons verwerkt in het programma. Dat leverde wetenschappelijke studies op naar homoseksualiteit in The Simpsons , de verbeelding van het geloof in The Simpsons , consumentisme in The Simpsons – de serie wordt serieus en vaak bestudeerd als een afspiegeling van de Amerikaanse samenleving.

Het gezinnetje Simpson is een paradox. Aan de ene kant is het duidelijk een disfunctionele familie, met aan het hoofd wanpresterende vader en echtgenoot Homer Simpson, die past in het rijtje tv-mannen als Fred Flintstone en Archie Bunker. Aan de andere kant draait alles in The Simpsons toch om de geborgenheid van het gezin; na alle satire en maatschappijkritiek eindigen de meeste afleveringen toch in een harmonische en liefdevolle gezinssituatie. Dat is vaak de verdienste van huismoeder Marge, de tegenpool van Homer en het eigenlijke gezinshoofd, aan wie de allerlaatste aflevering van het nieuwe seizoen is gewijd. Daarin verkiest Marge aanvankelijk de geborgenheid van de gevangenis boven de ellende van haar eigen gezin (in een grappige parodie op Orange is the new Black ) maar uiteindelijk eindigt de gehele familie Simpson toch weer samen, inclusief opa en hond, innig gearmd in een voorraadkast.

Lees ter voorbereiding op die aflevering (die zaterdagavond rond half zes aan de beurt is op FOX) het daadwerkelijk boeiende en doorwrochte artikel ‘ Marge Simpson, Blue-Haired Housewife: Defining Domesticity on The Simpsons’ uit het Journal of Popular Culture. En bekijk alvast de traditionele ‘couch gag’ uit deze aflevering, dit keer een parodie op de installatiehandleidingen van IKEA: