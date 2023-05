Gooijer ziet: The not so secret life of the manic depressive • 11-10-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

Komiek Stephen Fry kwam in 2006 in een prachtige autobiografische documentaire ‘uit de kast’ met zijn bipolaire stoornis. Tien jaar later is er een vervolg.

Gisteravond zond Canvas dat vervolg uit en bleek het niet zo goed te gaan met Stephen Fry en ook niet met Cordelia , één van de mensen die hij in 2006 interviewde voor het origineel, The secret life of the manic depressive. In die tweedelige documentaire liet hij de wereld weten dat hij bipolair ofwel manisch depressief is en wat die ziekte inhoudt. Fry heeft nu een ernstiger diagnose gekregen dan toen en heeft nog meer last van drukke, manische buien. Cordelia zit juist dieper vast in haar depressieve periodes en heeft ook nog borstkanker gekregen die haar waarschijnlijk fataal wordt maar die ze makkelijker te dragen vindt dan de bipolariteit.

Deze update liet vooral zien dat er nog geen doorbraak is in de behandeling van de ziekte, maar dat behandeling wel het enige is dat er op zit. Daarvoor moet de ziekte eerst worden herkend, wat helaas gemiddeld pas zeven à acht jaar na de eerste symptomen gebeurd. Een grotere bekendheid van de ziekte, waarbij perioden vanaf grote somberheid worden afgewisseld met enorme drukte, dadendrang, zelfverzekerdheid en soms het verlies van elke realiteitszin, is dus nodig en Fry en andere popculturele iconen hielpen hem daarbij in de oorspronkelijke documentaire.

De ziekte komt relatief vaak voor bij mensen die in de publieke belangstelling staan, wat iets te maken zal hebben met de aard van bipolariteit. Zanger Robbie Williams, comédienne Ruby Wax en acteurs Richard Dreyfuss (Jaws) en Carrie Fisher (prinses Leia uit Star Wars) vertellen er openhartig en ook bijzonder geestig over tegen Fry. Omdat de ziekte best veel voorkomt en iedereen wel iemand moet kennen die er, misschien zonder dat de diagnose is gesteld, mee rondloopt, is de originele documentaire alleen al om praktische redenen zeer aan te raden. Het is ook een van de mooiste ego-documenten die op de televisie te zijn zien geweest. De twee delen staan op YouTube en zijn dus zwaar aan te raden

The not so secret life of the manic depressive, was maandag 10 oktober te zien op Canvas, 21:55 uur