Gooijer ziet: The Great Wall

The Great Wall • Film , Recensie • 02-02-2017

Kleurrijk, energiek, propvol en dwaas: Matt Damon helpt de Chinezen om een hagedissenplaag van hun Muur te meppen.

Over de Chinese Muur doen vele legenden de ronde, zo meldt de Chinees-Amerikaanse monsterproductie – letterlijk en figuurlijk – The Great Wall tijdens de opening credits , en dit is er één van. ‘Dit’ blijkt een verhaal waarin twee Europese huurlingen ruim duizend jaar geleden op zoek zijn naar een legendarisch Chinees product genaamd buskruit en in handen vallen van het leger dat een deel van de Chinese Muur bewaakt. In de bagage van één van hen, meesterboogschutter William Garin (Matt Damon), vinden de Chinese generaals een afgehakte klauw die ze bekend voor komt: Garin heeft een gevecht gewonnen van een taotie, een hagedis ter grootte van een paard. Daarvan blijken er, na een komeetinslag van lang geleden, miljoenen in de bergen van Noord China te wonen. Ze bestormen om de zestig jaar de Chinese Muur, die gebouwd is om ze bij de Keizerlijke hoofdstad weg te houden en die wordt bewaakt door een leger met de tegenstrijdige naam De Naamloze Orde. Toevallig is de volgende aanval net op handen; een kwartier na aanvang van de film zitten we met Damon en zijn sidekick Tovar (Pedro Pascal, bekend als Javier Peña in Narcos ) samen met De Naamloze Orde dus flink in de nesten. Zeer weelderig vormgegeven nesten; bekijk deze clip van het begin van de aanval en je weet eigenlijk alles wat je over The Great Wall moet weten:

De regie van dit spektakel is in handen van de Chinese regisseur Zhang Yimou, bekend van art-house lievelingen House of Flying Daggers en Raise the Red Lantern , en hij choreografeert de actie zeer bekwaam; The Great Wall is in essentie één grote hagedissen-aanval die vanaf de muur continue wordt afgeslagen door een briljant verdedigingsleger. Vooral het korps Kraanvogels is daarbij erg fotogeniek: vrouwelijke speerwerpers die zich van de muur storten, aan touwen bungelend hun ding doen en dan fluks weer omhoog getakeld worden. Het ziet er prachtig uit (hoewel in militair opzicht een tikje gewaagd):

De film bestaat goeddeels uit dit soort scènes en als je ervan houdt, is het goed vermaak. Het verhaaltje is erg lam: we worden gevraagd te geloven dat Garin zijn wandaden als huurling wil goedmaken door zich nu eindelijk eens (gratis) in te zetten voor een Goede Zaak (hagedismeppen) van een nobele groep mensen (De Naamloze Orde). De schrijvers van het geheel zijn Carlo Bernard en Doug Miro (beide van Narcos ) en Tony Gilroy (de Bourne -films, Rogue One ) maar dat helpt niet: het uitgangspunt (de hagedissen) is te dwaas.

Vooral in IMAX is het 100 minuten vuurwerk en wie de veldslagen in de Lord of the Rings -trilogie mooi vond, moet er heen. Wie een betere film over een strijd tussen goed en kwaad in een lang en smal decor wil zien – geen muur maar een trein – bekijkt het superieure Snowpiercer op Netflix, een Amerikaans-Zuid-Koreaanse coproductie die een kleiner budget koppelde aan een beter verhaal.