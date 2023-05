Gooijer ziet: The Big Bang Theory

Het is de enige komedie over wetenschap en derhalve ook de leukste komedie over wetenschap: The Big Bang Theory.

Echt grappig en prettig kort, 22 minuten per show. Er zijn er iedere werkdag twee te zien bij Veronica. In de The Big Bang Theory delen vier bevriende mannelijke bèta-wetenschappers een huis met serveerster Penny. Clichématige hypernerds gecombineerd met een clichématige oppervlakkige blondine. In seizoen vier, dat nu wordt uitgezonden, komen we daarnaast Bernadette en Amy vaak tegen, twee vrouwelijke wetenschappers die een (moeizame) relatie hebben met twee van de mannelijke nerds.

Echte wetenschappers buigen zich in wetenschappelijke vakbladen als The Journal of Popular Film and Television met grote aandacht en precisie over de frivole materie der hedendaagse tv-cultuur en dat deden ze dus ook over de representatie van vrouwelijke wetenschappers in The Big Bang Theory. De aflevering die vanavond om 19:35 uur is te zien (‘The alien parasite hypothesis’) is onderwerp van een artikel uit het blad dat online is te lezen en toepasselijk begeleidingsmateriaal is. Want hoe relatief progressief en taboedoorbrekend moderne Amerikaanse tv-comedy ook mag lijken, het artikel constateert dat je als vrouwelijke wetenschapper in tv-series – ook in The Big Bang Theory – wel degelijk heel succesvol en intelligent kunt zijn, maar dat je dan wel automatisch onvrouwelijk bent en niet in staat om een normale relatie te hebben. Je bent dus ofwel competent en een in hobbezakken geklede lijpo in de liefde (Amy), ofwel je bent een blunderende wetenschapper in een leuk jurkje (Bernadette). Succes en vrouwelijkheid sluiten elkaar uit, constateert het stuk, dat ook fijntjes benadrukt dat de mannelijke nerds Penny weliswaar een dom kind vinden maar dat ze wel veel makkelijker sociaal contact met haar leggen dan met hun science-vriendinnen. Lees het artikel uit dit heerlijke wetenschappelijke tijdschrift hier online.