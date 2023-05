Gooijer ziet: Sully • Film • 08-09-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

Veteraan Clint Eastwood regisseert een prima biopic over de piloot die een Airbus neerzette in de Hudson rivier in New York City.

‘Echt gebeurd is geen excuus’ schreef Gerard Reve ooit over (auto)biografische literatuur en volgens W.F. Hermans waren de beste verhalen van A tot Z gelogen. Ook in de bioscoop is echt gebeurd vaak geen aanbeveling. Het irritante van veel Hollywoodfilms die zijn gebaseerd op echt gebeurde verhalen is dat ze ten onder gaan aan het klef en melodramatisch benadrukken van hoe ongelofelijk edelmoedig, onversaagd, opofferend én bescheiden de held in het verhaal is. Sully heeft daar geen last van. Tom Hanks speelt Chesley ‘Sully’ Sullenberger als een no-nonsense figuur die in 2009 de pech had dat kort na het opstijgen vanaf een vliegveld bij New York een vlucht Canadese ganzen in de motoren van zijn Airbus vloog (de ganzen hebben waarschijnlijk een andere lezing van het voorval) waardoor die uitvielen en het toestel in essentie een zweefvliegtuig werd. De Airbus verloor in de minuten daarna zo snel hoogte en snelheid dat Sully besefte dat hij domweg geen enkele landingsbaan zou halen en de kist toen op de brede, lange en lege Hudson River in Manhattan neerzette. Door de koelbloedige medewerking van zijn co-piloot en de uiterst efficiënte optredens van de stewardessen en de veerponten die in de Hudson dreven, bleven alle 155 inzittenden ongedeerd. Een rustige en beheerst uitgevoerde team-effort dus.

Sully werd vervolgens tegen zijn zin door de media tot de enige held in dit verhaal gebombardeerd en door de luchtvaart autoriteiten tot een bad guy die best nog een stukje door had kunnen vliegen naar een echte landingsbaan – één van de motoren zou nog gewerkt hebben – in plaats van een peperduur toestel in de plomp te gooien en 155 levens nodeloos op het spel te zetten. De film gaat over hoe Sully beide zaken probeert recht te zetten en dat acteert Hanks beheerst en overtuigend, zonder irritant pathos.

De beste scènes echter zijn de reconstructies van de landing – Sully wordt er doodmoe van dat iedereen het de hele tijd een crash noemt – die Eastwood vanuit steeds andere standpunten (luchtverkeersleiding, cockpit, passagierscabine, veerponten, zijn vrouw thuis) in beeld brengt. Adembenemend, ook al weet je precies hoe het afloopt. Juist doordat Sully verder zo'n ingehouden en rustige film is, raast tijdens die lange scènes de adrenaline door je aderen. Aan te raden dus, en voor wie de echte Sully wil zien, bekijk dit clipje

