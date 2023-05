Gooijer ziet: Star Trek Voyager op Netflix

Voyager was een van de vreemdste, fantasierijkste, meest feministische en – onder hardcore trekkies – meest gehate shows van de jaren 90.

Afgelopen week, een paar maanden voordat de nieuwe reeks Star Trek Discovery op televisie komt, gooide Netflix alle zeven seizoenen Star Trek Voyager online, oorspronkelijk uitgezonden van 1995 tot 2001. In de serie wordt de crew van ruimteschip Voyager in het jaar 2370 door een ‘energiegolf’ in één keer tot over de rand van het bekende universum heen gekwakt, 70.000 lichtjaar van de aarde. Hun missie was dit keer niet ‘ to boldly go where no man has gone before ’, zoals in alle andere Star Trek -series, maar simpelweg ‘ to go home ’. De 150 mensen aan boord gaan daar 75 jaar over doen en zullen het dus waarschijnlijk niet overleven, zo weten zij en wij van tevoren. Ze ondernemen deze wanhoopspoging onder leiding van vrouwen: Kathryn Janeway is de koppige, rechtlijnige en bewust kinderloze kapitein van Voyager, Eleana Torres de briljante en snel geïrriteerde boordwerktuigkundige (half Hispanic – half Klingon) en vanaf seizoen vier de verstekeling Seven of Nine die door de Borg als kindje ontdaan is van haar menselijkheid en daardoor een boomlange, intens seksueel aantrekkelijke (haar strakke uniform sloeg echt alles) maar emotioneel ijskoude Hitchcock-blondine is geworden.