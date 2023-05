Gooijer ziet: Rear Window

Al 62 jaar oud, tijdloos geniaal en dé kijktip voor zondag: Hitchcock's moordmysterie Rear Window.

Jimmy Stewart speelt de fotograaf Jeff die tijdelijk aan een rolstoel is gekluisterd en uit verveling vanuit zijn appartement alle buren aan het binnenplein begluurt. Hij ziet al snel meer dan goed voor hem is en deelt zijn verdenkingen met de mensen die hem komen opzoeken: zijn verloofde Lisa (Grace Kelly) en zijn sarcastische werkster (de geweldige Thelma Ritter). De kijker tuurt met de personages mee, altijd vanuit dat ene appartement, dat uitziet op een geheel in de studio geconstrueerde reeks huizen waarin we van alles zien gebeuren. Dit decor is een personage op zich en op deze timelapse van kunstenaar Jeff Desom krijg je een goede indruk van hoe complex en bijzonder de set in elkaar zat:

Jeff is de beroemdste voyeur in de popcultuur. Hij werd verzonnen door Cornell Woolrich, op wiens korte verhaal It had to be Murder de film is gebaseerd. Het staat hier online en is een mooi voorbeeld van ouderwetse hard-boiled pulp. Wie daarna nog steeds geen vieze smaak aan dit gegluur heeft overgehouden, wordt hier geheid wel misselijk van: een lang fragment in tijdschrift The New Yorker uit het net verschenen non-fictie boek Het voyeursmotel. Over leven en werk van een echte voyeur die de gasten in zijn motel jarenlang bespiedde. Oneindig ziek leesvoer.