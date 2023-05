Gooijer ziet: de politieke rampenfilm Weiner • 13-10-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

De catastrofale verkiezingscampagne van de Amerikaanse politicus Anthony Weiner is gedocumenteerd in een verbijsterend intiem portret, dat de totale gekte van campagnes laat zien.

Je krijgt niet de héle catastrofe te zien want inmiddels heeft Weiners vrouw Huma Abedin, nu de belangrijkste adviseur van Hillary Clinton tijdens haar huidige verkiezingscampagne, hem ook nog verlaten. Maar op dat staartje na zie je het hele verhaal: hoe Anthony Weiner zichzelf en zijn campagne de vernieling inwerkt door onberekenbaar destructief gedrag dat in zekere zin doet denken aan de rotzooi die Trump nu trapt.

Tijdens zijn campagne om het burgemeesterschap van de stad New York, die in deze documentaire wordt gevolgd door een camerateam dat alle betrokkenen voortdurend op de huid mocht zitten, slaagt de exhibitionistische Weiner erin om die campagne en zijn carrière te ruïneren door sexting. Dat is natuurlijk pikant maar het echt opzienbarende van de film Weiner is dat we volledige toegang hebben tot het campagneteam en de interne ruzies en bizarre strategieën die je uit je hoge hoed moet toveren om mannen als Weiner (en Trump) tegen zichzelf te beschermen. Vooral zijn communicatieadviseur Barbara Morgan, die de hele film als een schaduw achter hem aan loopt en stapelkrankzinnig van hem wordt, is fascinerend om aan het werk te zien en dient de Nobelprijs voor Doorzettingsvermogen te krijgen. De trailer van Weiner geeft alle gekte aardig weer. Morgan slaagt er natuurlijk niet in om Weiner te beteugelen maar na anderhalf uur met open mond naar hem gekeken te hebben, besef je dat hij niet alleen maar een narcistische ongeleid projectiel is; je krijgt zelfs een vreemd soort bewondering voor hem. En voor zijn vrouw Huma Abedin, die de bij hem opgedane kennis ongetwijfeld goed kan gebruiken bij het begeleiden van Hillary.

Weiner draait nu in de bioscoop