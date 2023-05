Gooijer ziet: Norse Mythology van Neil Gaiman • Recensie • 11-02-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

Cultschrijver Neil Gaiman gaat in zijn boek Norse Mythology back to the basics van superhelden Odin, Thor en Loki.

In de week dat Noah Hawley op televisie met Legion verder weg lijkt te drijven van superhelden-bronmateriaal dan ooit, komt Neil Gaiman in de boekwinkel met een moderne hervertelling van de oorspronkelijke sagen over de Noorse superheld annex oppergod Odin en de zijnen. Gaiman stond bijna dertig jaar geleden met zijn versie van The Sandman-strip aan de wieg van een opleving van comics en schreef later de roman American Gods, later dit jaar als serie te zien op Amazon.

Gaimans werk staat bol van de mythische zaken en in het voorwoord van Norse Mythology schrijft hij dat hij in zijn jeugd de epische Noorse heldensagen verslond over oppergod Odin, zijn zoon Thor en zijn intens listige maar kwaadaardige bloedbroeder Loki. Die verhalen werden meer dan duizend jaar geleden opgetekend naar de mythes die werden verteld in Scandinavië en door de Vikingen bezette gebieden. Gaiman heeft die oorspronkelijke teksten op een moderne manier herverteld, maar zonder er dingen bij te verzinnen. Daardoor is Norse Mythology, geschreven in zeer leesbaar Engels, heel toegankelijk geworden en blijken de oorspronkelijke verhalen onverwacht goed en veel gewelddadiger dan de bioscoopversies die we in onze tijd te zien krijgen. Wie wil lezen hoe Loki met de darmen van de voor zijn ogen afgeslachte zoon wordt vastgebonden en wordt gemarteld door tot het einde der tijden slangengif in zijn ogen gedruppeld te krijgen (dat zijn vrouw in een te klein schaaltje eeuwig tevergeefs probeert op te vangen), zit goed. Het is bijna lachwekkend gruwelijk allemaal en spannend bovendien. Thor en de zijnen doken onlangs al in de bioscoop op in Doctor Strange en krijgen later dit jaar hun eigen film met Thor: Ragnarök. Dit boek is een prima voorbereiding.

Norse Mythology, verschenen bij Bloomsbury, 304 pagina's, € 22,95