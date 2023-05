Gooijer ziet: de Nationale Privacytest • TV • 18-10-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

Volgens een onderzoek dat in het programma de Privacytest werd gepresenteerd, zegt 86 procent van de jongeren privacy belangrijk te vinden. Maar gemak staat toch voorop; echt veel moeite om zichzelf te beschermen doen ze niet. En wij ook niet. Tijdens de door Art Rooijakkers gepresenteerde test pikte een ‘ethische hacker’ via een lokaal wifi-netwerkje dat hij in de studio had opgezet de wachtwoorden van de smartphones van de deelnemers, inclusief die van Rooijakkers zelf. ‘Maar dat is een oud wachtwoord,’ pareerde die nog, maar de hacker bleek ook zijn nieuwe wachtwoord te hebben. In beide zat het getal 21, dus nu weten we dat Art Rooijakkers dat getal kennelijk graag in zijn passwords opneemt.

Over hoe erg dat is hoef je niet eens te twisten, het is gewoon idioot dat persoonlijke informatie – welke dan ook – zo grootschalig door ons wordt gelekt, betoogden onderzoeksjournalisten Maurits Martijn en Dimitri Tokmetzis, schrijvers van de lezenswaardige bestseller Je hebt wél iets te verbergen , in de uitzending. Dat lekken gaat op heel veel manieren. Slechte passwords, onbeschermd gebruik van openbare wifi, géén passwords, zoals bij die tienduizenden openbaar toegankelijke privé-camera's die aan het internet hangen. Vooral dat laatste was schokkend; het internet of things (online camera's, ijskasten, thermostaten, allerlei industriële installaties) blijkt erg openbaar. Sites als Insecam, met 500 Nederlandse camera's die de hele dag staan uit te zenden, en Shodan, dat een overzicht biedt van alle apparaten die aan het internet hangen, doen je beseffen dat we kwetsbaar en te nonchalant zijn. Net als de Wifi-Barbie wier microfoontje te hacken bleek te zijn, zoals we na de Privacytest in een speciale aflevering van de Universiteit van Nederland konden zien.

Beide uitzendingen peperden ons in dat we zelf helemaal niet degenen zijn die beslissen of we iets te verbergen hebben. We laten heel veel elektronische informatie slingeren en of we daar achteraf spijt van krijgen, hangt nu en in de (onbekende) toekomst af van de plannen en doelen van hackers, overheden en de top van grote bedrijven. Wij gaan daar zelf niet over, was de verontrustende conclusie van de avond.