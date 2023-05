Gooijer ziet: monocultuur in de bios • TV , Film • 23-11-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

Na de zomer-blockbusters krijgen we nu ook steeds meer kerst-blockbusters. In de VS trekt een handjevol gigantische films steeds meer publiek weg bij arthouse-films en middelgrote films.

Vakblad The Hollywood Reporter signaleert dat met de monsterachtige opening van Star Wars 7 eind vorig jaar een nieuwe trend is gezet. Meestal worden zulke geheide succesnummers in de zomer geprogrammeerd, maar nu de december-start van Star Wars 7 inmiddels ruim twee miljard dollar heeft opgebracht durven de studio’s het aan om dit jaar nog grootser uit te pakken onder de kerstboom. De verwachting is dat deze kerst enorme films als Star Wars Rogue One , de scifi-romkom Passengers met Jennifer Lawrence en Chris Pratt en Disney’s Moana zoveel publiek gaan trekken dat de rest daaronder leidt, qua opbrengst en aandacht, ook de ‘betere’, Oscar-winnende Amerikaanse film. Het verschil tussen winners en losers wordt steeds extremer, volgens een analist die het blad heeft gesproken. Een paar films harken alles wat mensen aan bioscooptickets willen uitgeven binnen. De top tien films neemt een steeds groter deel van de totale verdiensten voor zijn rekening:

Studio’s zetten dus steeds meer in op een paar echt enorme films, meestal sequels en superheldenfilms waarvan marketingkosten een angstwekkend deel van het totale budget opslokken. De wat kleinere maar ook wat betere ‘kwaliteitsfilm’ kan opzouten. Zelfs Stephen Spielberg, toch niet de kleinste onder de filmmakers, klaagde in december 2013 al dat hij zijn bioscoopfilms steeds moeilijker gefinancierd kreeg. Dat is er inmiddels waarschijnlijk niet beter op geworden, want hij was verantwoordelijk voor een van de flops van dit jaar, BFG. Hij noemde toen expliciet diensten als Netflix, Amazon en HBO als de enige uitweg voor de medium-grote films die Hollywood blijkbaar niet echt meer wil maken. Spielbergs biopic Lincoln was al op een haartje na een HBO-film geworden. Steven Spielberg die moet uitwijken naar de tv; wel even wennen. Aan de andere kant: zo goed is tv dus geworden.