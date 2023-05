Gooijer ziet: het licht • TV , Recensie • 03-12-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Een fijn college van Robbert Dijkgraaf over licht in DWDD University gisteravond. Elders op internet schijnt meer licht.

Zeer gaaf dat Dijkgraaf een zaal met 1100 mensen en een tv-publiek van meer dan een miljoen (althans, bij zijn vorige lezingen was dat het aantal kijkers) kan boeien met toch vrij pittige wetenschap. We weten nu waarom de lucht en sommige ogen blauw zijn – zonder de lichtbreking zouden ze troebel melkwit zijn, dat was wel onwelkome wetenschap, dat ook de mooiste blauwe ogen eigenlijk klodderig gebroken wit zijn ? en hebben we het golfkarakter van licht letterlijk voor onze ogen bewezen gezien via een vage tomaat, gefilmd met een femtocamera (1000000000000 beeldjes per seconde). Prachtig en spookachtig was het:

Wie er nog niet genoeg van heeft – van wetenschap in het algemeen en licht in het bijzonder – kan terecht op het YouTube-kanaal van VSauce. Als je eenmaal gewend bent aan hun stijl – heel snel, heel Amerikaans – steek je in een kwartiertje kijken verbazingwekkend veel op. Net als Dijkgraaf visualiseren ze de onderwerpen vaak erg mooi. Deze aflevering behandelt, net als Dijkgraaf gisteren, bijvoorbeeld optische illusies:

Veel meer filmpjes op het YouTube-kanaal van Vsauce. Het collega van Robbert Dijkgraaf is hier terug te zien.