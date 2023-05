Gooijer ziet: lachen om poep en pies met Jim Jefferies • Netflix , TV , Recensie • 25-10-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

De Australische komiek Jim Jefferies is wat de Britten een 'acquired taste' noemen; je moet van zijn Netflix-shows leren houden

Is het leuk om te lachen om meisjesbabies die per ongeluk poep in hun vagina gesmeerd krijgen bij het verrschonen? Het opschrijven van deze woorden doet al pijn en precies dat ongemakkelijke is wat het werk van de boertigste aller standup comedians interessant maakt. Jim Jefferies heeft het voortdurend over seks en poep en pies en over hoe erg vrouwen zijn, en kinderen, en mannen eigenlijk ook. Hij is volstrekt politiek incorrect maar heeft het niet over Grote Kwesties maar juist over alledaagse huiselijke dingen, zoals: poepen waar je kinderen bij zijn omdat ze daar eerder zindelijk van zouden worden. Jefferies raakt maar niet uitgepraat over hoe het ritueel van zijn stoelgang hierdoor radicaal veranderde. Hoewel je als kijker jezelf eigenlijk te verheven vindt om te lachen om poep- en piesgrappen en om seksisme en algehele lompheid, gaat Jefferies zo ontzettend ver dat je tamelijk hulpeloos raakt en wel móét lachen.

Van de twee shows die hij voor Netflix opnam, is Freedumb de meest recente maar Jefferies is het meest bekend geworden om een sketch uit de eerste show, Bare, waarin hij het wapenbezit van Amerikanen belachelijk maakt. Hoewel die sketch niet erg kenmerkend is voor de rest van de shows (er komen helemaal geen vieze onderwerpen in voor) kun je er wel uit afleiden of het voor jou de moeite is om Jefferies uit te proberen. Over de scène, die integraal op YouTube staat, beweert de komiek dat de hij op scholen wordt gebruikt om de discussie over wapens op gang te brengen. Dat is goed voorstelbaar: