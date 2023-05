Gooijer ziet: De jacht

Seriemoordenaars en remakes van televisieseries hebben iets gemeen: ze vallen in herhaling.

Op SBS6 start vanavond De jacht, een Nederlandse remake van het Deense seriemoorddrama Den som dræber dat al eerder in de VS werd gekopieerd als Those who kill. Wie in de stemming is voor een stel grimmige en getormenteerde politietypes dat een totaal zieke seriemoordenaar achterna zit die hulpeloze vrouwen vernedert, gruwelijk laat stikken en ze daarna rangschikt tot verstild kunstwerk, heeft verder alleen nog een bankstel en zakken chips nodig. Loes Haverkort is prima als de ietwat gestoorde en stronteigenwijze politievrouw Lea Smid die haar eerste moordzaak mag leiden en Fedja van Huêt doet het ook goed ook als de empathische profiler Thomas de Wolf, een forensisch psycholoog die door Lea het korps wordt binnengehaald om met haar op jacht te gaan naar de moordenaar.

Twee dingen vallen op. Alweer wordt er helemaal niets nieuws gedaan met het popculture icoon van de seriemoordenaar. Recept: loner, soms charmant, wiens doel het is vrouwen te vernederen en een zo fotogeniek mogelijk horror-lijk op de snijtafel te krijgen – missie geslaagd, de enge lijken in De jacht zijn van A-kwaliteit. Ook is het tempo van de jacht weer ongeloofwaardig hoog; profilerThomas lijkt eerder telepatisch dan empathisch. Was dat in het Deense origineel niet geloofwaardiger? Ja en nee, want bij terugkijken blijkt De jacht een shot by shot remake. Dialogen en de meeste shots zijn domweg een kopie. Dat het Deense origineel toch vloeiender en geloofwaardiger lijkt terwijl het qua verhaal en beeld precies hetzelfde is, komt door hun hogere budget: uitgekiendere sets, effectiever gebruik van geluid en een filmische cameravoering wiegen het gezonde verstand van de kijker beter in slaap dan in de versie van SBS6. Het is boeiend om ze naast elkaar te leggen. Aan Haverkort en Van Huêt ligt het niet en De jacht is het bekijken waard, om 20:30 uur op SBS6 of nu al streaming via kijk.nl . De Deense versie is te zien via iTunes.