Gooijer ziet: Hell or High Water

Hell or High Water • Film , Recensie • 20-10-2016

Fijne old school Amerikaanse politiefilm zoals ze sinds de jaren 70 zelden nog gemaakt worden, met een hoofdrol voor Jeff Bridges.

Wat is die Jeff ‘ The Big Lebowski ’ Bridges toch een fijne acteur. In Hell or High Water speelt hij een Texas Ranger (een politie-detective met cowboyhoed) die net tegen zijn pensioen aanzit als twee broers – Chris Pine (Kirk uit de nieuwe Star Trek -films) en Ben Foster – in korte tijd een aantal kleine banken begint te overvallen, uit tamelijk nobele maar nog steeds zwaar illegale motieven. Bridges en zijn Indiaanse collega gaan erachter aan.

Deze politiefilm werkt zo goed vanwege de onderlinge chemie tussen de twee agenten (veel beminnelijk over-en-weer getreiter) en die tussen de twee broers (veel als grofheid vermomde broederliefde). Het snoeihete Texas, met zijn door felle zon gebombardeerde kale vlaktes en stoffige gehuchten is de ideale arena voor het verhaal; je rijdt met Bridges en zijn partner over lange snelwegen en sjokt met de broers door de intens hete stadjes. Er wordt een hoop kritiek geleverd op de manier waarop de banken de vaak armlastige lokale bevolking net genoeg krediet verschaffen om ze hun hele leven lang afhankelijk te maken, maar de Engelse regisseur David Mackenzie ( Starred Up ) blijft niet hangen in maatschappijkritiek en levert vooral een zeer goede politiefilm af die doet denken aan klassiekers als Mister Majestyk, Point Blank en Bring Me the Head of Alfredo Garcia. Door de Texaanse setting en het thema van wraak heeft de film ook iets van een Western, hoewel er geen paard te zien is. Die wraak is noodzakelijk geworden doordat het ene duo het andere onderweg uiteraard zwaar beschadigt. Regisseur Mackenzie wordt al genoemd in Oscar-lijstjes voor volgend jaar, zo opgelucht is men in de VS dat er weer eens een ouderwetse genre-film wordt gemaakt, zonder superhelden.

Hell or High Water draait vanaf 20 oktober in de bioscoop