Gooijer ziet: de Golden Globes jury

De uitreiking van de Golden Globes is zondag de aftrap van het jaarlijkse prijzencircus in Hollywood. Laat je niet bedonderen: de Globes zijn een (vrolijk) lachertje.

De Golden Globes krijgen ieder jaar veel publiciteit en worden altijd in één adem genoemd met de Oscars. Sterker: ze zouden voorspellende waarde hebben: films en sterren die een Golden Globe winnen, hebben de Oscar bij wijze van spreken al op zak. Bij wijze van spreken, want statistisch slaat het nergens op, blijkt als je rondneust op sites als awardwatch.com . De Globes worden uitgereikt door de Hollywood Foreign Press Association, een schimmige club van ruim tachtig journalisten (van wie een deel helemaal niet buitenlands is) die al jaren onder vuur ligt vanwege beschuldigingen van corruptie. De prijs lijkt gewoon te koop te zijn. In 1999 gaf Sharon Stone alle leden van de jury een gouden horloge en werd prompt genomineerd voor beste actrice, in 1981 werd de totaal onbekende Pia Zadora genomineerd voor een Globe nadat haar echtgenoot de integrale jury had gefêteerd op een weekend Las Vegas en vorig jaar werd het sf-drama The Martian tot verbijstering van heel Hollywood genomineerd als 'beste komedie of musical', wat evident nergens op sloeg, en won. De HFPA wordt gedoogd omdat het weliswaar een schijnvertoning is, maar wel een heel feestelijke. Bovendien is de publiciteit goud waard. Alle grote sterren zijn aanwezig en het is traditie dat die tijdens de lange, lange avond, starnakel dronken worden en dan op het podium gehesen worden om dronken te speechen. En dat is erg leuk om te zien . Lees bij The Hollywood Reporter meer over de kanshebbers. En proost alvast: