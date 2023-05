Gooijer ziet: Europa Report • Netflix • 30-08-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

In de obscure Amerikaanse film Europa Report, in 2013 geregisseerd door een Ecuadoraan en gespeeld door relatief onbekende acteurs, wordt een internationale crew de ruimte in geslingerd om de oceanen op de prachtige ijsmaan Europa te onderzoeken op leven. Een maan die echt bestaat dus; Europa is één van de vier grote manen (als je de ook de kleinere meetelt zijn het er maar liefst 67) van Jupiter. NASA studeert al jaren op een robot-missie om in de veronderstelde zoute zeeën onder het bevroren oppervlak van Europa naar leven te zoeken, maar in de film sturen we er geen machines heen maar mensen. Een uiterst ongeloofwaardige keuze natuurlijk want veel te duur en er kan een hoop dramatisch mis gaan, hetgeen in Europa Report uiteraard ook gebeurt.

In de prettig compacte film (90 minuten) laten de acteurs zien dat je met een strak verhaal en een beperkte maar zeer geloofwaardige set – de decors en visual effects doen niet onder voor die in veel duurdere sf-films – veel claustrofobische spanning kan oproepen. De gemoedelijke sociale beslommeringen van de kleine crew, met hun dagelijkse akkefietjes en geleuter, doen denken aan de bemanning van de Nostromo in de oorspronkelijke Alien. Het verhaal wordt verteld aan de hand van erg slim gemonteerd found footage, een format dat sinds The Blair Witch Project hopeloos is uitgekauwd maar hier geloofwaardig is omdat de crew contact met de aarde heeft verloren en alles doet om alle gemaakte opnamen dan tenminste naar aarde te verzenden, mocht het hopeloos mis gaan op Europa. Hetgeen het doet.

Als voorbereiding op de spectaculaire (?) foto's van de recente fly-by die ruimtesonde Juno de afgelopen week maakte boven de atmosfeer van Jupiter en die de komende dagen openbaar worden gemaakt, is Europa Report prettige eye-candy voor sf-geeks. Voor wie meer recente low-budget ruimtevaartfilms wil zien, zijn Serenity en High Noon (allebei op HBO) een uitkomst, net als de hilarische seventies-spoof Space Station 76 (iTunes) en natuurlijk het prachtige Moon , de moeder van alle recente indie-sf die gek genoeg alleen op schijfje verkrijgbaar is.

Europa Report, nu op Netflix