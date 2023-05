Gooijer ziet: emojionele spraakverwarring • 17-11-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

Volgende jaar komt er weer een hele zwik officiële emoji’s bij, waaronder bijzonder nuttige als ‘face with open mouth vomiting’ en ‘broccoli’. Dat terwijl we het nog niet eens zijn over wat de oude betekenen.

‘Post-truth’ is woord van het jaar 2016, maakte Oxford Dictionaries gisteren bekend. Dat bracht in herinnering dat dit respectabele instituut vorig jaar opzien baarde door voor het eerst geen woord maar een pictogram tot woord van het jaar uit te roepen: de emoji voor ‘face with tears of joy’. Het wordt misschien tijd dat Oxford Dictionaries ook eens gaat werken aan een woordenboek dat de werkelijke betekenissen van emoji’s in kaart brengt. Want er is nu tamelijk veel ruimte voor misverstanden, bleek eerder dit jaar in een studie van de University of Minnesota.

Dit is bijvoorbeeld hoe ‘grinning face with smiling eyes’ eruitziet op diverse platforms:

Dat laat, ontdekten de researchers, nogal veel ruimte voor misverstanden. Iemand die net een spannende, leuke date heeft gehad en vanaf een Android/Google telefoon text 'ik heb net een spannende date gehad!' plus bovenstaande emoji, wekt bij een ontvanger met een iPhone de indruk dat het een horror-date was. De interpretatie die proefpersonen aan 'grinning face with smiling eyes' gaven, leverde de volgende cross-platform grafiek op:

Je zit dus goed langs elkaar heen te praten als je niet oppast. Een ander voorbeeld is 'grimacing face', volgens respectievelijk Apple, Google, Samsung en LG:

De verbijstering bij Apple wordt woede bij Google. En wat er bij Samsung aan de hand is?

Een ander misverstand treedt op bij de 'erectie-emoji', althans de aubergine emoji die vaak misbruikt wordt om seksuele opwinding te illustreren; mensen met een HTC telefoon blijven waarschijnlijk met vraagtekens zitten.

En dan hebben we ' sleepy face ' nog, niet te verwarren met 'sleeping face'. Veel mensen denken dat dit een huilend persoon is, terwijl het een slapend persoon is uit wiens of wier neus een klodder snot druipt. Emoji's waren indertijd een Japanse uitvinding en in Japanse anime hebben slapende figuren altijd een snottebel aan hun neus hangen, om redenen die voor een Japanner vast volkomen helder zijn.

Er is kortom, ruimte voor verduidelijking. Unicode, de organisatie die de standaarden voor computeralfabetten en karaktersets opstelt en bewaakt, heeft voor 2017 een reeks nieuwe emoji's in petto waarvan de meeste gelukkig geen misverstanden zullen opleveren: egel, borstvoeding, broccoli en sokken. Vampier en zombie komen er ook aan. Wel rijst de vraag wat we aanmoeten met 'shocked face with exploding head'. En ook de vraag hoe een popcultureel begrip het tot emoji schopt. Is er een keiharde sokkenlobby geweest? (Ja, een Finse ). En hoe krijgen wij de bitterbal op de lijst?

Voor wie echt bij wil blijven: dit is een live lijst van de emoji's die nu wereldwijd op Twitter worden gebruikt. ‘Face with tears of joy’ staat nog steeds op 1 en 'verboden voor fietsen' is eenzaam laatste.