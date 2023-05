Gooijer ziet: Dubbele ode • 25-08-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Wat is er mooier dan een oprechte ode aan een popcultureel icoon? Inderdaad: een ode aan twéé popculturele iconen.

De Franse filmmaker Fabrice Mathieu postte vorige week een geweldige video mash-up op zijn Vimeo-kanaal waarin hij de beroemdste scène uit Alfred Hitchcocks thriller North by Northwest - die waarin Cary Grant in the middle of nowhere wordt achtervolgd door een vliegtuigje - combineert met scènes uit de Star Wars-films. Klinkt als een tamelijk overbodig idee, totdat je de zorgvuldigheid en liefde ziet waarmee Mathieu zijn Darth by Darthwest heeft gemaakt. Interessant genoeg benadrukt het filmpje vooral de genialiteit van Hitchcocks scène, in plaats van dat die belachelijk wordt door de toevoeging van robots en ruimteschepen. Sterker, Cary Grant is cooler dan ooit:

Nog een voorbeeld van zo’n dubbele ode is Bohemian Rhapsody: Star Wars Edition, uiteraard een combinatie van Queen en Star Wars. Ook deze video heeft op het eerste gezicht een hoog what the fuck-gehalte maar is op het tweede gezicht toch een geïnspireerd kunstwerkje - en zingen kunnen ze ook best:

In beide gevallen kijken de rechthebbenden blijkbaar welwillend een andere kant op, want formeel mag dit allemaal niet. Maar zo’n uitbundige viering der popcultuur stemt natuurlijk iedereen mild –behalve mensen die doodmoe worden van Star Wars, want om de een of andere reden zijn het vooral Star Wars-geeks die dit soort huldes in elkaar knutselen.