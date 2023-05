Gooijer ziet: Complete Unknown • Film , Recensie • 24-11-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

Een merkwaardige, melancholische soort-van-thriller met de geweldige acteurs Michael Shannon en Rachel Weisz over identiteit en de rollen die we verkiezen te spelen in ons eigen en andermans leven.

Onbetrouwbare vertellers zijn tegenwoordig populair in fictie: Gone Girl, The Girl On The Train en nu weer Complete Unknown. In deze film maken we in de eerste drie minuten zonder verdere uitleg kennis met vijf extreem verschillende versies van wat blijkbaar toch dezelfde vrouwelijke hoofdpersoon is, subliem gespeeld door Rachel Weisz (The Constant Gardner, The Light Between Oceans). We vermoeden meteen: ze is ofwel een oplichter, ofwel een gek, ofwel een vijfling, ofwel een combinatie van die elementen. Maar in elk geval weten we dat de actrice en de regisseur een grote lading onbetrouwbaarheid in petto hebben. Vervolgens zien we de vrouw googlen naar de andere hoofdpersoon, die we in een paar shots hebben leren kennen als landbouw-econoom Tom (Michael Shannon) en zien we haar semi-toevallig kennis maken met diens collega, die haar al na een paar ontmoetingen meeneemt naar de verjaardag van Tom.

Aldaar begint een nagelbijtend spannende verbale rondedans waarin Tom's vrienden, zijn echtgenote en de mysterieuze vrouw om elkaar heen draaien. Een halfuur lang voert regisseur Joshua Marston (Maria Full Of Grace) via verbaasde vragen, verstolen blikken en ongemakkelijke stiltes de spanning op. Niet sinds het extreem ongemakkelijke feestje in The Invitation – een recente en aanbevelenswaardige thriller die sinds kort op Netflix staat – zit je met zoveel onrust en vraagtekens naar een gespannen sociale situatie te kijken. Als de ban eindelijk gebroken wordt en we iets meer te weten komen over de vrouw, levert dat eigenlijk alleen maar meer vraagtekens op.

Die vraagtekens moeten hier ook vraagtekens blijven, want het probleem van Complete Unknown is dat als je het verhaal navertelt, je de film verpest. Niet zoals in The Sixth Sense, want er is geen spectaculaire ‘reveal’ in de plot. Het draait hier geheel om het acteerwerk en het langzaam uitwerken van een heel eenvoudig verhaal dat er op neerkomt dat welke rol je ook speelt, je identiteit altijd door anderen en jezelf wordt begrensd en bepaald. Een ontroerende, rare, langzame meditatie over het wezen van identiteit dus, die de kijker steeds op het verkeerde been zet maar uiteindelijk toch geen thriller blijkt, meer een portret van twee boeiende mensen waarvan er eentje eigenlijk boeiender is dan goed voor haarzelf is. Een langzame, sfeervolle film die hoog mikt en niet helemaal raak gooit. Maar soms zijn niet geheel geslaagde maar prettig ambitieuze films beter dan brave voorspelbare (de trailer laten we hier weg want die bevat werkelijk álle cruciale scènes).

Complete Unknown draait vanaf donderdag 24 november in Amsterdam (Filmhallen), Den Haag (Filmhuis), Rotterdam (KINO), Nijmegen (Lux), Utrecht (Louis Hartlooper Complex)