Gooijer ziet: Clinton vs Trump • 27-09-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

Hun eerste tv-debat zou de allure hebben van een sportfinale. Dat viel vies tegen, want werkelijk spannend werd het niet.

Je weet één ding zeker: een van deze twee mensen gaat vier jaar in het Witte Huis wonen en de machtigste democratie ter wereld leiden. Omdat ze zo verschillend zijn, leefde de hoop dat hun eerste publieke ontmoeting inhoudelijk vuurwerk zou opleveren. Maar na een pittig eerste kwartiertje kregen we verder bekende kost voorgezet: Clinton is een extreem doorgewinterde en goed voorbereide politica met een hele rij uitgewerkte plannen, Trump is een man die gewoon doorgaat met zichzelf zijn en op de meeste vragen gewoon niet echt antwoord geeft of heeft. Clinton had de tactiek der warme beleefdheid gekozen: ze bleef Trump voortdurend familiair aanspreken met zijn voornaam, het was Donald voor en Donald na, ze onderbrak Trump zelden en liet hem vastlopen in zijn eigen razernij. In de tweede helft was ze onbetwistbaar de sterkste en werd ze sarcastischer en irritant zelfvoldaan. Trump leek zich niet te hebben voorbereid, leek alles op de bonnefooi te doen, onderbrak Clinton voortdurend en werd kwader en kwader, zodanig dat hij zich na afloop direct woedend uit de voeten maakte.

Tot een echt debat kwam het natuurlijk niet, ze waren voortdurend bezig te ontkennen wat de ander ze voor de voeten wierp. De fact-checkers maakten overuren en de eerste verslagen - eigenlijk zijn het een soort recensies - van Trump-kritische media ( The New York Times ) zijn het erover eens dat Clinton op papier de winnaar is. Sommige anti-elitaire en populistische media maken zich kwaad over de achteloosheid die Trump uitstraalde. The New York Post is geen fan van Clinton maar is woedend op de 'luie ijdeltuit' Trump die duidelijk niet de moeite had genomen zich voor te bereiden en zijn rare dreigement dat hij over Bill Clintons seksleven zou beginnen niet inloste.

De media, of ze nu voor Clinton of voor Trump zijn, delen de mening dat dit en de volgende debatten weinig verschil zullen uitmaken. De kloof tussen deze twee politici en tussen de kiezers die zich tot de een of de ander voelen aangetrokken, is wijd en onoverbrugbaar en feiten zijn ondergeschikt aan emotie.

In dat verband is het leuk om vannacht live of later on demand te kijken naar het programma Frontline van de Amerikaanse publieke omroep PBS voor een portret van de mens Clinton en de mens Trump. Niet over wat ze zeggen, maar over wie ze zijn. Waarschijnlijk een betere keuzehulp dan het debat van afgelopen nacht. Hier alvast een trailer