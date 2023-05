Gooijer ziet: Brexit in film en tv • TV , Film • 25-06-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

Zien we Noord-Ierland ooit nog terug in Game of thrones, na de Brexit? En wat voor gevolgen heeft de uitslag van het referendum voor James Bond?

Niet alleen de Britten deden een Brexit gisteren. Ook de bewoners van de Vale of Arryn en the Haunted Forest, van de Kingsroad en van Winterfell wuifden de EU vaarwel. Die Game of thrones -locaties worden, net als heel veel andere , gefilmd in Noord-Ierland. Dat kan, net als de rest van het Verenigd Koninkrijk, alle vervelende EU-regels op termijn vergeten. Maar ook alle leuke.

De producers van Game of thrones haastten zich gisteren te verklaren dat de serie ‘al een paar seizoenen’ lang geen EU-geld meer krijgt. HBO erkende dat de opnames in Noord-Ierland aanvankelijk wel deels zijn gefinancierd met geld uit het European Regional Development Fund van de EU, maar ‘ we do not anticipate that the result of the EU Referendum will have any material effect on HBO producing Game of thrones.’ Een hele opluchting. Boeiend dat zelfs zoiets onwaarschijnlijks als Game of thrones voordeel had bij de EU.

Brexit is slecht nieuws voor film en tv. The Hollywood Reporter noemt het ‘een grote klap’ en somt op hoeveel voordelige regelingen nu komen te vervallen waarover moeizaam opnieuw onderhandeld moet worden. De beurswaarde van de zeven grote Amerikaanse mediaconglomeraten daalde gisteren met 20 miljard dollar.

De Britse film- en tv-wereld zag het al aankomen; onlangs waarschuwde James Bond er zelfs tegen. Diens vertolker Daniel Craig tekende een oproep tegen Brexit, net als Helena Bonham Carter, J.K. Rowling, Simon Cowell, Jeremy Clarkson, Idris Elba, Bill Nighy en Ian McKellan - Gandalf was dus ook tegen. Aan de andere kant: Michael Caine, John Cleese, Jeremy Irons, Joan Collins, Elizabeth Hurley en Downton Abbey schepper Julian Fellowes pleitten vóór.

De origineelste pleitbezorger van de EU in de entertainment-sector is ongetwijfeld Patrick Stewart, gelauwerd Shakespeare-acteur maar ons vooral bekend als kapitein Jean Luc Picard uit Star Trek: The Next Generation. Hij verdedigde onlangs de Europese verdrag voor mensenrechten op hilarische wijze. Als één van de oorzaken van de anti-stemming inderdaad de Vergeten Voordelen van de EU zijn, dan is dit wel de mooiste manier om die onder de aandacht te brengen.