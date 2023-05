Gooijer ziet: Beste Vrienden op NPO 3 • NPO , TV , Recensie • 29-11-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

Bevriende BN-ers bestrijden elkaar in een bijzonder bekoorlijk buitenland.

Het reality-format Beste Vrienden is al jaren een hit in Vlaanderen en gisteravond ging de Nederlandse versie in première. De ingrediënten: twee teams van twee min of meer Bekende Nederlanders (die term moet misschien eens verbreed worden tot MM’ers, Media Mensen) voeren onder leiding van Klaas ‘de Mol’ van Kruistum hectische opdrachten uit op een pittoreske buitenlandse locatie.

Gisteren waren het cabaretiers Carolien Borgers en Eva Crutzen en comedians Nabil Aoulad Ayad en Rayen Panday. Ze renden gillend en brullend door het hyper-pittoreske Kroatische stadje Trogir (aanzienlijk beter bekend als de havenstad Qarth in Game of Thrones) en moesten zoveel mogelijk Dalmatiërs of alles wat daar op leek verzamelen (die beesten komen uit die regio), scènes uit bekende films naspelen die een plaatselijke filmster vervolgens moest raden, ingrediënten van de lokale cuisine determineren, etcetera. De opdrachten waren best leuk en het gegil best hard; de ongetwijfeld talrijke momenten waarop deelnemers aan dit genre televisie tamelijk rustig zijn, hebben de neiging in de montage te sneuvelen. De promo is dan ook zo hysterisch mogelijk:

Beste Vrienden is wel een leuker programma dan die promo doet vermoeden. Het is een variatie op de beproefde tv-combi van celebs & spelletjes & vakantiebestemmingen. ‘Bonding’ is in dat genre programma's altijd wel een factor maar in Beste Vrienden gaat het soms nadrukkelijk over Echte Vriendschap. Toen beide vriendenkoppels daarover ondervraagd werden, werd het even licht ontroerend. Rayan merkte op dat als het over gevoelens gaat Nabil vaak uit een soort gêne een gek stemmetje opzet of het allemaal maar ‘gay’ vindt, Eva memoreerde een zeer lang gesprek met Carolien dat de vriendschap verdiepte. Maar daarna moesten ze al snel weer verder rennen, zodat de meest veelzeggende teksten over vriendschap werden verbannen naar clipjes op de site

De hele aflevering is hier te zien.

Rayan , Er vielen genoeg grappen in Beste Vrienden, maar kijk hier voor het echte werk van Nabil Carolien en Eva (van die laatste keert de show Spiritus in december terug in de theaters en die is zeer aan te raden).

De komende tijd zijn de volgende teams te zien in Beste Vrienden: Jelka van Houten en Birgit Schuurman, Rick Brandsteder en Taeke Taekema, Ellie Lust en Annemieke Schollaardt, Liza Sips en Bastiaan van Schaik, mode-ontwerper Janice en Miss Nederland Jessie Jazz, Patrick Martens en Vivienne van den Assem, Anne-Marie Jung en Rop Verheijen, Pip Pellens en Gaby Blaaser.