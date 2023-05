Gooijer ziet: De beste horrorfilm van het jaar • Film • 29-09-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

Het lijkt niet erg waarschijnlijk dat er in 2016 een slopender horrorfilm uitkomt dan Don't Breathe. Het is niet te hopen, eigenlijk.

Het recept is heel eenvoudig maar wat hebben regisseur Fede Alvarez en zijn producer en mentor Sam Raimi het lekker klaargemaakt. Men neme een alleenstaande blinde oorlogsveteraan van middelbare leeftijd die, samen met het pak smartengeld dat hij kreeg na het dodelijke ongeluk van zijn enige kind, in een aftands krot woont in een sloopwijk van Detroit. Voeg daarbij drie onbezonnen jongeren: een gestoorde klootzak, een bedachtzame zorgzame jongen en een wanhopig meisje (Rocky) dat geld nodig heeft om haar kleine zusje te redden van haar alcoholische familie. Het drietal pleegt al een tijdje inbraken en de tonnen smartengeld van de oorlogsveteraan moeten de bekroning worden, waarna ze met zijn drieën naar Californië zullen verhuizen. Het is een simpel plan: een blinde en alleenwonende oude man in zijn slaap verdoven met chloroform-gas en er dan vandoor met de cash. Hoe moeilijk kan het zijn?

88 minuten later hebben we het antwoord. Don't Breathe is een extreem claustrofobische en aangenaam onvoorspelbare film waarin we, net als de hoofdrolspelers, opgesloten zitten in een vrij klein en kaal huis dat we kamer voor kamer heel goed leren kennen en waarin een blinde oude man rondloopt die we heel graag niet hadden leren kennen. Het bovennatuurlijke speelt geen enkele rol en de horror komt geheel voort uit de jacht die de meedogenloze blinde maakt op de kinderen, vooral op de vindingrijke doordouwer Rocky, perfect gespeeld door actrice Jane Levy. De sets, het camerawerk, de soundtrack en de acteurs zijn tezamen een geoliede machine die je bij de nek grijpt en maar blijft schudden en schudden, tot je er duizelig van wordt. Het is allemaal zo erg dat je er af en toe zelfs om moet lachen hoe bewonderenswaardig effectief Don't Breathe je door elkaar rammelt. Deze trailer geeft de sfeer aardig weer zonder al te veel spoilers:



Horror-veteraan Sam Raimi ( A Simple Plan , Drag Me To Hell) had regisseur Alvarez en actrice Levy al eerder onder zijn hoede bij de tamelijk overbodige remake van Evil Dea d uit 2013. In deze film brengt hij het beste naar boven uit alle betrokkenen; Don’t Breathe is een verademing na de tamelijk teleurstellende oogst aan horrorfilms dit jaar ( The Boy , Lights Out en Blair Witch waren niet meer dan aardig). De enige die nog verrassender zou kunnen zijn is de idiote film The Greasy Strangler die furore maakte op het Sundance festival en gezien de verrassende trailer van een geheel andere orde is dan Don’t Breathe (en dan alle andere horrorfilms ooit gemaakt, waarschijnlijk).

Don’t Breathe, vanaf 29 september in 68 bioscoopzalen