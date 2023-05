Gooijer ziet: BBC's A Ghost Story for Christmas • TV , Recensie • 24-12-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

Het is een Britse kerst-traditie: voorlezen uit het werk van M.R. James, de meester van het spookverhaal. De BBC verfilmde ze.

M.R. James doceerde van 1905 tot 1936 middeleeuwse geschiedenis aan de universiteiten van Cambridge en Eton en had de gewoonte om zijn studenten rond Kerstmis zelfgeschreven horrorverhalen voor te lezen. Toen ze werden gebundeld en uitgegeven, werden het bestsellers. Zijn werk wordt nog steeds geprezen en gelezen – onlangs verscheen zijn werk in de vorm van een graphic novel – en M.R. James beïnvloedde veel moderne horrorschrijvers, zoals Neil Gaiman en Stephen King. Hoewel de verhalen een eeuw oud zijn, zie je er veel moderne horrorthema's in terug. De BBC verfilmt er om de zoveel jaar enkele en die zijn te vinden op YouTube. Als je ontvankelijk bent voor atmosferische en ultra-Britse televisie, een goede Kerst-tip.

De oudste verfilming uit 1968 is meteen een van de beste: totale existentiële horror en vreemdheid op het verlaten strand en in het hoofd van een excentrieke wetenschapper in Whistle And I'll Come To You:

Ook recente verfilmingen zijn de moeite waard, zoals Number 13, een verhaal over een niet bestaande hotelkamer:

Een stuk of wat andere zijn op deze playlist terug te vinden. Er zitten goede en minder goede bij; aanraders zijn A Warning To The Curious en The Stalls of Barchester. Zeer weird en beiden zijn verrijkt met een onverwacht serieuze hoofdrol van acteur Clive Swift, bij ons bekend als de ongelukkige echtgenoot van Hyacinth uit de comedy-serie Keeping Up Appearances.