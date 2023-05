Gooijer ziet: BBC Four • 18-08-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Ode aan BBC Four, de zender die iedereen heeft, maar waarnaar niemand kijkt.

De tv-zender BBC Four: iedereen heeft hem en niemand kijkt ernaar. Hoewel 44 procent van de 25- tot 34-jarigen in Nederland hoger onderwijs volgt en honderd procent van die doelgroep BBC Four heeft (maar dat vaak niet weet) én de Engelse taal machtig is, laat iedereen deze (pop)cultuurzender van de Britten links liggen. Wat zonde is, want de hoeveelheid boeiende en rare feiten waarmee Beeb Four ons dagelijks om de oren slaat, is glorieus.

Allemaal paarlen voor de zwijnen kennelijk, want het kijktijd-aandeel van de BBC (en dat gaat dan over zenders als BBC 1 en 2, die beter bekeken worden dan BBC 4) is in Nederland een luizige 0,5 procent. Niemand kijkt, terwijl het door de Nederlandse omroepen aangekochte en uitgezonden werk van de BBC wél scoort.

Wie dat wil rechtzetten, hoeft niet eens een duur extra-pakket af te nemen van zijn tv-provider. De site filmon.com biedt eenieder gratis en direct live-toegang tot alle BBC kanalen (plus Channel Four, ITV en meer mooie Britse televisie). Dat is volkomen legaal en werkt probleemloos. Dus stem af op Four, zet de player op full-screen en geniet van de ten onrechte slechtst bekeken cultuurzender waarvan je niet eens wist dat je hem had.

Het uitzendschema van Four staat hier online.